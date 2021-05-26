Роспотребнадзор предложил запретить все массовые мероприятия в Калининграде на две недели

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло в региональное правительство предложение ввести запрет на все массовые мероприятия на две недели. Об этом сообщила в среду в эфире радио "Комсомольская правда в Калининграде" руководитель управления Елена Бабура.

"Вчера управление Роспотребнадзора внесло соответствующее предложение в правительство Калининградской области - о запрете всех массовых мероприятий без исключения на две недели. Это делается для того, чтобы все-таки достигнуть стабилизации показателей заболевания [новым коронавирусом] с трендом на снижение и на улучшение эпидемической ситуации", - сказала она.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметила, что сейчас в регионе ежедневно фиксируется 50-65 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель заболеваемости в регионе несколько выше среднероссийского уровня. "По рейтингу по данному показателю мы находимся на 20-м месте среди субъектов РФ и в тройке субъектов по Северо-Западному федеральному округу. Коэффициент распространения у нас составляет 1, и в этих условиях безусловно надо продолжать весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий", - отметила Бабура.

В области к настоящему времени полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами прошли 86 629 человек. Коллективный иммунитет среди взрослого населения составляет 15%. Еще 110 тыс. 317 жителей области привиты первым компонентом вакцины, через 21 день они закончат вакцинацию, и коллективный иммунитет в регионе вырастет до 28%. Однако этого недостаточно, чтобы говорить о защитном коллективном иммунитете, который должен составлять не менее 60% от населения, отметила Бабура. Она отметила, что вакцинация в регионе идет недостаточными темпами. По ее словам, в прививочную кампанию от гриппа за два месяца прививаются 600 тыс. жителей региона, вакцинация от коронавируса идет уже шесть месяцев, и результат значительно ниже. В начале вакцинации в области отмечалась неравномерность поставок вакцины в регион, но сейчас, по мнению Бабуры, роль играет недостаточная активность жителей.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 26 мая в области выявлено 33 301 случай заражения вирусом. Вылечились 32 207 пациентов, умерли 520 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 403. До 31 мая действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.