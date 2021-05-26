Треть россиян ничего не слышали о самозанятых

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Только треть россиян никогда не слышали о статусе самозанятых. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в среду на пресс-конференции.

Опрос ВЦИОМ проводился 18 мая текущего года среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью.

Согласно презентации, большинство (70%) россиян слышали о самозанятых. Из тех, кто слышал, 78% - это работающие, 76% - работающие пенсионеры, 53% - учащиеся, студенты. У большинства (83%) из тех, кто слышал, есть высшее образование, у 70% - среднее специальное образование.

По данным опроса, половина респондентов считает, что надо заключать официальный договор с легально работающим исполнителем (самозанятым), для 40% не важен официальный договор. "Мнение в целом распределено где-то там пополам. Мы пока однозначной позиции здесь не видим, но, тем не менее, уже большая часть выбирает путь формализации отношений между человеком, оказывающим услугу, и потребителем", - сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Кроме того, опрос показал, что большинство россиян считает необходимым изменение текущих правил налогообложения, которые позволят самозанятым самим выбирать, платить или не платить взносы в государственные социальные фонды (51%) для получения доступа к социальным гарантиям, или сделают оплату таких взносов обязательным для самозанятых (22%).