РВИО будет выдавать гранты библиотекам на мероприятия по военной истории

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о грантовой программе для библиотек на организацию проектов, посвященных военной истории. Об этом сообщил в среду помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский на круглом столе, посвященном актуальным вопросам развития и поддержки российских библиотек.

"Российское военно-историческое общество приняло решение объявить конкурс грантов, может быть, небольших, зато регулярных, ежегодных. Это конкурс грантов на создание выставок и реализацию других проектов в стенах библиотек военно-исторической тематики", - сказал он.

Мединский пояснил, что подать заявку на грант может любая библиотека - от районных и университетских до федеральных и ведомственных. Условия конкурса будут опубликованы в ближайшее время на сайтах РВИО и Российской библиотечной ассоциации. Итоги планируется подвести в сентябре.

Среди возможных тем для проектов в библиотеках Мединский назвал даты, отмечаемые в этом году - 300 лет со дня окончания Северной войны, 300 лет Российской империи, а также 125 лет со дня рождения маршалов Константина Рокоссовского и Георгия Жукова. В следующем году экспозиции можно посвятить, по словам помощника президента, 350-летию со дня рождения Петра I.