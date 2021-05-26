Специальный поезд вакцинации запустят 1 июня в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Специальный поезд вакцинации от новой коронавирусной инфекции запустят в Архангельской области 1 июня, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В Архангельской области запустят специальный поезд вакцинации от COVID-19. В июне привиться смогут люди, живущие на станциях по онежскому направлению", - сказали в пресс-службе.

Вакцинация будет организована в специальном вагоне на железнодорожных станциях Обозерская, Кодино, Мудьюга, Вонгуда, Малошуйка с 1 по 4 июня. В министерстве здравоохранения области просят желающих пройти вакцинацию записаться заранее в подразделениях Плесецкой и Онежской центральных районных больниц, чтобы сформировать нужный объем вакцины.

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 обоими компонентами в регионе прошли 88 612 человек, 113 314 жителей области прошли первый этап вакцинации.