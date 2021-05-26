В Архангельской области звание ветерана труда будут присваивать одиноким многодетным отцам

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Звание "Ветеран труда Архангельской области" будут присваивать одиноким отцам, воспитавшим трех и более детей. Соответствующий законопроект приняли во втором, окончательном чтении депутаты областного собрания на сессии в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Звание ветерана труда Архангельской области будет присваиваться одиноким отцам, достойно воспитавшим трех и более детей. Ранее норма распространялась только на многодетных матерей", - сказали в пресс-службе.

Звание будет присваиваться одиноким отцам с тремя и более своими или усыновленными детьми, награжденным специальным дипломом "Признательность" и достигшим пенсионного возраста по старости.

В Архангельской области ветераны труда региона в настоящее время получают ежемесячную выплату в размере 890 рублей, имеют 50%-ные льготы по оплате услуг ЖКХ, взносов на капремонт и стоимости проезда в пригородных поездах. Те, кто проживают в домах с печным отоплением, получают средства на приобретение дров.