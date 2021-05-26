Высоту строительства отелей у моря намерены законодательно ограничить на курортах Кубани

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в ходе сессии в первом чтении законопроект о каскадной системе застройки прибрежных территорий отелями и гостиницами, предусматривающей ограничения по их высоте, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для Краснодарского края является проблемой хаотичная застройка на курортах, высокие здания в прибрежной зоне закрывают вид на море. Ранее в регионе была ограничена жилая застройка в прибрежной зоне.

"Согласно законопроекту, в крае планируют ввести принцип "каскадной" застройки прибрежных территорий для новых коммерческих зданий. На первой линии - до 100 метров от берега - высота зданий должна составлять не более 21 метра, от 100 до 200 метров [от берега] - [высота должна быть] не более 25 метров, от 200 до 300 - не более 30 метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данная мера повысит комфорт отдыха на курортах края, а также повлияет на ценообразование в курортной отрасли.

"Нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4- и 5-звездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия, чтобы начали строиться отели, и так снизим стоимость отдыха. Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров больше", - приводит пресс-служба администрации края слова губернатора Вениамина Кондратьева.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне будет отдан строительству гостиниц и отелей.