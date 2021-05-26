В Роспотребнадзоре заявили, что вода на всех пляжах Петербурга непригодна для купания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели мониторинг качества воды на пляжах города и пришли к выводу, что ее качество не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Управлением с мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. На 26 мая отобраны 144 пробы из водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Мониторинг проводился на озерах в Выборгском, Пушкинском, Красносельском районах Петербурга, на пляжах Финского залива и на реке в Колпинском районе города.

"В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания", - отмечается в сообщении.

В городе дождливая погода. Как ранее сообщал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, май этого года в Санкт-Петербурге станет рекордным по количеству осадков за всю 141-летнюю историю инструментальных метеонаблюдений.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook в среду сообщил, что 26 мая на погоду окажет влияние очередной циклонический вихрь. "Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и принесет новую порцию дождей, которые доведут общую сумму майских осадков до исторического рекорда", - написал синоптик. Температура воздуха в Петербурге - 13-15 градусов тепла.