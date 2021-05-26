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Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми

В частности, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленный на реализацию нескольких инициатив из его послания парламенту. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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Закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5 650 рублей).

Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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