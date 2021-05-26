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Кравцов рассказал о последних звонках в российских школах

Министр просвещения заявил, что последние звонки в основном прошли в очном формате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Последние звонки в российских школах в основном прошли в очном формате с соблюдением требований, предусмотренных Роспотребнадзором, сообщил в среду журналистам в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Во-первых, я хочу поздравить выпускников, у кого вчера прошли последние звонки. Как мы и говорили, в основным они прошли в очном режиме, <...> понятно, с соблюдением всех требований, предусмотренных Роспотребнадзором", - сказал он.

Кравцов также отметил, что в министерстве надеются, что выпускные вечера после сдачи экзаменов также пройдут в очном формате с соблюдением необходимых мер. Он добавил, что окончательное решение будут принимать регионы, ориентируясь на эпидемическую ситуацию в конкретном субъекте.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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