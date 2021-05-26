Летний этап акции "Безопасность детства" начнется с 1 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Летний этап всероссийской акции "Безопасность детства" стартует 1 июня во всех регионах РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"1 июня во всех регионах России стартует летний этап акции "Безопасность детства". Главная задача акции, которая проводится уже четвертый год - профилактика чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. Поддержку акции оказывают коллеги из профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

По словам Кузнецовой, одним из важнейших направлений акции этим летом должна стать организация досуга детей. "Летом 2020 года почти вдвое выросло число погибших детей, отдых которых не был организован. Из-за необходимости соблюдения эпидемиологических требований оздоровительные лагеря пока не могут работать в полную силу, значит, многие дети снова останутся без организованного отдыха. Поэтому важно задействовать все возможности, чтобы несовершеннолетние не оказались предоставлены сами себе", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что во время проведения летнего этапа акции в 2020 году было проверено более 415 тыс. различных объектов и выявлено свыше 30 тыс. нарушений.

Всероссийская акция "Безопасность детства" проводится с 2018 года и в настоящее время охватывает все субъекты РФ. Она нацелена на профилактику детского травматизма, предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними, увлечение детей спортом и творчеством.