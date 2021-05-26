Почти 120 объектов здравоохранения планируют отремонтировать на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения запланирован в Ставропольском крае на 2021 год в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в среду сообщило управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"В планах на 2021 год капитальный ремонт 118 объектов. Эта работа уже завершена в трех ставропольских селах - капитально отремонтированы фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Кировском Курского муниципального округа и врачебные амбулатории в поселках Заря и Новокумский Левокумского муниципального округа. В стадии приемки работ еще четыре таких объекта", - пояснили в управлении.

Помимо капитального ремонта, в крае продолжается работа по обеспечению медицинских организаций современным оборудованием и пополнению их автопарка. В частности, медучреждения уже получили новые рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии. В больницы края также поступили 50 новых автомобилей.

"Затраты на реконструкцию и капитальный ремонт запланированных объектов здравоохранения составят около 1,2 млрд рублей. Помимо этого, предусмотрено строительство офиса врача общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, пяти врачебных амбулаторий, участковой больницы и двух поликлинических подразделений. Это существенно расширит и приблизит оказание качественной медицинской помощи на всех территориях нашего края", - цитирует управление первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.