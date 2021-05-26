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Пандемия COVID-19
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Словацкое правительство одобрило использование "Спутника V"

Вакцинация препаратом должна начаться в Словакии не позже 7 июня

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило в среду использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении Словацкого телевидения.

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Начало вакцинации "Спутником V" в Словакии должно состояться не позже 7 июня. Соответствующее распоряжение на этот счет готовится Минздравом. Правительство поручило министру здравоохранения республики Владимиру Ленгварскому обеспечить незарегистрированным в ЕС препаратом желающих вакцинироваться им жителей республики.

Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта. В стране в ближайшие дни должен появиться список центров вакцинации, где можно будет привиться российской вакциной.

Между тем информационное агентство Tasr распространило выдержки из одобренного правительством материала, касающегося вакцинации "Спутником V". В нем отмечается надежность препарата и информация о том, что он успешно прошел испытания в специализированной лаборатории в Венгрии, зарегистрированной в системе медицинских экспертов Евросоюза.

"В Словакии существует значительная группа граждан, заявляющих, что будут прививаться только вакциной "Спутник V", - подчеркивается в правительственном документе.

Теги
СловакияПандемия COVID-19
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