В Сочи отреставрируют смотровую башню на горе Ахун

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Смотровая башня на горе Большой Ахун в Сочи будет отреставрирована, запланирован ремонт фасада, наружной лестницы, каменного ограждения террасы, а также демонтаж поздних пристроек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в среду.

Ранее в регионе по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проводились историко-архивные, библиографические, архитектурные и инженерно-технические исследования для проведения реконструкции памятника архитектуры.

"Согласно проектной документации, предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасадов, наружной лестницы, каменного ограждения террасы, демонтаж поздних пристроек. Это обеспечит сохранность башни, восстановит исторический облик, создаст условия для безопасной эксплуатации в качестве объекта показа", - говорится в сообщении.

Проект прошел историко-культурную экспертизу, сейчас его изучают специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Башня на вершине горы Большой Ахун была возведена более 80 лет назад при масштабной реконструкции курорта Сочи. Для ее строительства до вершины горы предварительно проложили одиннадцатикилометровую дорогу. Смотровая башня была выстроена в течение 10 месяцев по проекту архитектора Воробьева, открытие башни состоялось в июне 1936 года. В июле 2019 года здание пострадало от молнии и было закрыто на реконструкцию, а открылось для посещений в начале июля 2020. Башня является памятником архитектуры федерального значения, ее высота составляет 30,5 м.