В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади открылся XVI Международный книжный салон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. XVI Международный книжный салон начал работу в Санкт-Петербурге. В этом году впервые это знаковое событие культурной и литературной жизни города проходит на Дворцовой площади, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу поздравить всех любителей книги, всех петербуржцев, гостей с открытием XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона, - сказала на церемонии открытия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поблагодарив организаторов за сохранение традиции проведения этого книжного праздника, у истоков которой стоял писатель Даниил Гранин. - Символично, что салон впервые проходит на Дворцовой площади. Это, мне кажется, еще одно свидетельство того, какое значение для нашего города, для всей страны имеет литература".

Матвиенко отметила, что "очень удачно выбрано время для проведения салона" - в преддверии Дня города, спустя несколько дней после Дня славянской письменности, в канун Общероссийского дня библиотек и предстоящего Пушкинского дня. По ее словам, салон по праву стал важным культурно-просветительским событием в жизни страны и за годы проведения получил статус знаковой площадки для литераторов, издателей и читателей.

Петербургская погода

Гостей салона встретила дождливая и прохладная погода, но она не помешала собравшимся слушать выступления музыкальных коллективов со сцены у Зимнего дворца. Стенды экспонентов салона разместились в большом павильоне на Дворцовой площади, а также в Главном штабе Эрмитажа.

"Прекрасная погода, которая располагает к рефлексии, как это обычно было в Петербурге", - сказал на открытии специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Погода ленинградская, а, с другой стороны, она, конечно, дает нам сигнал: пойти в теплое помещение, увидеть красивые книги, купить и прочитать", - отметил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

"Мне очень приятно, что <…> мы наконец пришли вместе с Александром Дмитриевичем [Бегловым], Михаилом Борисовичем Пиотровским к мысли о том, что культурная столица не только нашей страны, но, я считаю, Европы, Санкт-Петербург (Ленинград) достоин того, чтобы книга стартовала с Дворцовой площади", - добавил Степашин. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу РКС с 20-летием союза, которое отмечается в этом году. Обращаясь к гостям салона, он выразил уверенность, что их встречи с писателями и книгой будут яркими, значительными и вдохновляющими.

Встречи с авторами, детская площадка

Книжный салон с учетом эпидемиологической обстановки проходит в гибридном формате - на основной площадке и онлайн (на сайте www.book-salon.online). Также предусмотрена прямая трансляция мероприятий, проходящих офлайн. В программе салона запланированы более 200 мероприятий в различных дискуссионных форматах. Многие из них в этом году посвящены таким знаковым датам, как 800-летие со дня рождения Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова.

На Санкт-Петербургском книжном салоне современные российские и зарубежные авторы лично представят свои новые работы. Так, Дмитрий Быков презентует роман "Истребитель" о советских летчиках, Александр Пелевин - триллер "Покров-17", Эдуард Кочергин - рассказы "Дети моста лейтенанта Шмидта" о буднях воспитанников средней художественной школы при Институте живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. Репина в Ленинграде. Читателей также ждут презентации новых романов Гузели Яхиной, Евгения Водолазкина, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова и многих других.

Каждый день на салоне будет работать детская площадка, где юные читатели смогут встретиться с любимыми авторами и иллюстраторами, принять участие в мастер-классах. Почти весь первый этаж Главного штаба занимают детские издательства.

О салоне

XVI Международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 29 мая. Организатором мероприятия выступает правительство Санкт Петербурга в лице комитета по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза. ТАСС выступает информационным партнером события.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга. В предыдущие годы площадками салона были выставочный комплекс "Ленэкспо", Михайловский манеж и Манежная площадь, в 2020 году событие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.