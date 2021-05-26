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Кабмин работает над комплексом архивных документов о Второй мировой войне

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что ведется большая работа по оцифровке документов дипломатического характера

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство ведет работу по выполнению поручения президента Владимира Путина по созданию крупнейшего комплекса архивных документов о Второй мировой войне. Об этом сообщил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Поручение президента России о создании комплекса оцифрованных документов кино- и фотоматериалов, рассказывающих о событиях Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, исполняется правительством РФ. Хорошим заделом для этой работы стал портал Минобороны РФ, который называется "Подвиг народа", - сказал он.

Нарышкин отметил, что ведется большая работа по оцифровке документов дипломатического характера. "Прежде всего документов, которые проливают еще больший свет на причины Второй мировой войны, ответственность нацистской Германии и наших союзников, которые вели так называемую политику умиротворения агрессора", - продолжил председатель РИО.

Он также указал, что в библиотеке Российского исторического общества уже насчитывается 30 тыс. оцифрованных материалов, посвященных периоду Второй мировой войны. "Уже имеется большой массив оцифрованных документов, кино- и фотоматериалов, работа продолжается", - добавил Нарышкин.

В прошлом году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в стране будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, касающихся Второй мировой войны. Материалы будут доступны как для россиян, так и для жителей всего мира. Позднее президент подчеркнул, что формирование такого архивного центра не даст никому возможности извращать историю соответствующего периода для достижения конъюнктурных политических целей.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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