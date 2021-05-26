Борис Эйфман и Петр Яблонский стали почетными гражданами Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Парламент Петербурга на тайном голосовании присвоил звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" народному артисту РФ Борису Эйфману и заслуженному врачу РФ Петру Яблонскому. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского парламента по итогам голосования.

"Депутаты присвоили звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" художественному руководителю Академического театра балета Бориса Эйфмана, народному артисту РФ Борису Эйфману и директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженному врачу РФ Петру Яблонскому", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в этом году на рассмотрение были внесены четыре кандидатуры. Помимо избранных Бориса Эйфмана и Петра Яблонского на звание претендовали научный руководитель СПбПУ имени Петра Великого Юрий Васильев и гендиректор "Биокада" Дмитрий Морозов. Церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Санкт-Петербурга состоится в День основания города, 27 мая, в Ротонде Мариинского дворца.

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, Бориса Яковлевича Эйфмана хорошо знают везде, где хотя бы раз произносили слово "балет", а имя Петра Казимировича Яблонского - настоящий бренд современной инновационной медицины.

"Более сорока лет он (Эйфман - прим. ТАСС) руководит театральным коллективом, который благодаря именно его таланту и энергии стал одной из самых ярких визитных карточек нашего города. <…> Петра Яблонского никогда не забудут сотни пациентов, которых доктор Яблонский буквально своими руками вытащил с того света. Десятки тысяч людей, которые обрели здоровье благодаря его научным исследованиям и уникальным методикам лечения самых сложных заболеваний", - приводятся словам Макарова.

О почетном звании

Почетное звание присваивается с 1993 года - не ежегодно и, согласно закону, не реже одного раза в пять лет. При этом городские парламентарии вправе как избрать одного или сразу двух почетных граждан, так и не избирать их вовсе. Так, в 2018 и в 2019 годах эти звания не присваивались. В прошлом году почетными гражданами Санкт-Петербурга стали директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Среди почетных граждан города есть академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь почетное звание, включая новоизбранных петербуржцев, носят 47 человек.