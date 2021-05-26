Лавров 9 июня примет участие в "Примаковских чтениях"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 9 июня примет участие в заседании международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9 июня в Центре международной торговли состоится очередной ежегодный международный форум "Примаковские чтения". Его тема в этом году "Новые вызовы мировому порядку". Планируется, что в утреннем заседании 9 июня примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она.

"В своем выступлении глава российской внешнеполитической службы поделится оценками ситуации в мире и изложит подходы к решению актуальных региональных и глобальных проблем", - добавила Захарова.

Ожидается, что министр также ответит на вопросы участников заседания.

Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" - ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые был проведен в 2015 году. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.