Ученые академии наук проведут вторую экспедицию в места разлива ГСМ на Таймыре

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Второй этап Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) пройдет в этом году на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом сообщил в среду вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев на презентации отчета компании об устойчивом развитии.

В прошлом году Сибирское отделение РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.

"Мы уже собираем второй этап экспедиции, который посмотрит, что произошло за зимний период и выдаст нам новые обновленные рекомендации, чтобы нам полностью устранить последствия аварии", - сообщил Селезнев.

Он напомнил, что в прошлом году ученые из 15 научных институтов изучали состояние почв, воды, животного мира. По итогам экспедиции компания получила рекомендации по улучшению состояния окружающей среды.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.