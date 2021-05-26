Новгородский суд оштрафовал Галямину на 10 тыс. рублей за нарушение антиковидных мер

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Новгородский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой за нарушение антиковидных мер при проведении "Земского съезда" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского районного суда в среду.

"Суд назначил Юлии Галяминой штраф в размере 10 тысяч рублей", - сообщил собеседник.

Как ТАСС сообщал ранее, 24 мая Новгородский районный суд в Великом Новгороде назначил Галяминой 7 суток административного ареста за неповиновение полиции. Галямина была задержана 22 мая на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде, выходные дни до суда она провела в отделе полиции. В отношении нее было составлено два протокола: о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП РФ). Вину она свою не признала, заявив, что неповиновения полицейским не оказывала и не нарушала связанных с ковидом правил поведения во время съезда.

Также суд назначил административное наказание еще трем муниципальным депутатам, участвовавшим в заседании "Земского съезда". Виталий Боварь, Александр Бондарчук и Виктор Шалякин также предстали перед судом за неповиновение полиции. Боварю и Шалякину назначен штраф в размере 3 тыс. рублей, Александру Бондарчуку назначено 80 часов обязательных работ.