В Ингушетии проведут капремонт дорог, связывающих республику с соседними регионами

МАГАС, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют провести капитальный ремонт дорог, которые связывают республику с соседними регионами, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

"Ингушскими дорожниками по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова организована работа по капитальному ремонту дорожных полотен, связывающих регион с соседними субъектами. Реконструкцию шоссе, ведущего из Зязиков-Юрта в сельское поселение Горагорское (Чеченская Республика), планируется завершить к 2023 году, но уже в этом году будет обновлен участок в 3,5 км из 16 км. Здесь предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя, 5 и 7 см, и дорожной одежды, также в два слоя по 20 см", - говорится в сообщении.

Как сообщается, дорожниками уже завершен второй этап обновления автодороги "Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек" протяженностью 4,64 км до административной границы с Северной Осетией. До проведения реконструкции покрытие объекта характеризовалось как изношенное и частично разрушенное. Полная реализация проекта обеспечит Ингушетию кратчайшим автомобильным сообщением с Кабардино-Балкарией.

"Кроме того, "Ингушавтодор" намеревается в середине лета приступить к строительству подъездной дороги к администрации приграничного с Чечней села Даттых от федеральной трассы "Кавказ" через Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми, общей протяженностью полотна 17 км. Введение в эксплуатацию этой дороги имеет важное стратегическое значение для республики. Она необходима для того, чтобы связать отдаленное возрождающееся село с внешними дорогами общей сети и обеспечить удобное и безопасное транспортное сообщение", - добавили в пресс-службе.

Село Даттых расположено на административной границе с Чечней. Село, как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто жителями. После установления административной границы власти Ингушетии приняли решение возродить Даттых.