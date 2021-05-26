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Пандемия COVID-19

Захарова: МККК обратился к России с просьбой предоставить "Спутник V"

МККК обратился к РФ с просьбой предоставить вакцину "Спутник V" - Захарова.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Центр Чумакова не ведет переговоров с иностранными компаниями о производстве "Ковивака"
В СМИ ранее появилась информация, что центр и компания Turk Ilac&Serum Sanayi обсуждают производство препарата
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