Центр Чумакова не ведет переговоров с иностранными компаниями о производстве "Ковивака"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Центр им. Чумакова, разработавший вакцину "Ковивак", пока не ведет переговоры о международном партнерстве в производстве собственной вакцины, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Сообщения о том, что мы с турецкими или иными иностранными компаниями ведем переговоры о производстве или масштабировании производства вакцины "Ковивак", являются ошибочными. К примеру, с представителями турецкой компании Turk Ilac&Serum Sanayi центр никаких переговоров не вел и не ведет. И в целом пока никаких переговоров на тему производства "Ковивака" у нас ни с кем из международных компаний нет", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Центр им. Чумакова и турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi подписали меморандум о взаимопонимании и обсуждают производство "Ковивака".

Центр им. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором Института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Сейчас центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Сотрудники центра также разработали инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", которую 19 февраля зарегистрировал Минздрав России.