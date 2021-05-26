В Сан-Марино у привитых "Спутником V" не выявили побочных эффектов

САН-МАРИНО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Сан-Марино на сегодняшний день не получали сообщений о побочных эффектах после вакцинации российский препаратом "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС рассказал министр туризма республики Федерико Педини Амати.

"Должен сказать, что до сих пор "Спутник V" не вызвал никакой реакции ни у жителей Сан-Марино, ни даже у гостей, которых мы прививали", - заявил представитель республики. Он добавил, что только в одном случае наблюдалась "очень слабая реакция". "Мы запустили вакцинационный туризм примерно неделю назад. На сегодняшний день у нас было как минимум 300 бронирований", - рассказал Педини Амати.

Министр отметил, что благодаря поставкам российского препарата республика оказалась "в привилегированном положении" в плане туризма. "Некоторые отели уже забронированы на весь июль и август, - указал он. - Мы также ввели "отпускной ваучер", что не то же самое, что вакцинационный туризм. Он позволит любому приехать в Сан-Марино и воспользоваться предложением "Приезжайте на три ночи в Сан-Марино, платите за одну". Предложение будет действовать во всех гостиницах, уточнил Педини Амати.

Всего в республике, по словам министра, как минимум 42 тыс. человек получили первую дозу вакцины, 25 тыс. привиты полностью (получили обе дозы). Педини Амати подчеркнул, что большинство привитых в республике были вакцинированы российским препаратом.

12 мая власти Сан-Марино объявили о возможности вакцинировать иностранцев "Спутником V". Педини Амати уточнил, что это предложение рассчитано на всех, кто не проживает в Италии. С итальянскими гражданами предполагается другое соглашение и не включает "Спутник V".

Вакцинация туристов

Туристы из самых разных стран едут в Сан-Марино, чтобы привиться российской вакциной "Спутник V", рассказала ТАСС директор Высшего института здоровья республики Алессандра Бруски.

"В настоящий момент поступает много заявок - более 130 электронных писем только за вчерашний день, более 100 - в предыдущие дни <...> Туристы прибывают со всех уголков света. Есть люди из Новой Зеландии, с Филиппин, из Шотландии, Англии, Испании, Франции, США", - указала она. Бруски также подтвердила, что вакцинация туристов продлится до 31 августа.

Директор государственной больницы Сан-Марино Ивонн Дзоффоли сообщила, что вакцинация началась с небольших цифр - 5-6 туристов. "На этой неделе число туристов, проходящих вакцинацию, возросло. Вчера утром мы привили 28 туристов, сегодня утром - 23. На завтра записано 35. А в пятницу будет вакцинировано 50 туристов", - уточнила она.