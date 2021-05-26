Чебоксарский музей истории трактора представит выездную выставку в Минске

ТАСС, 26 мая. Выставка раритетных тракторов из экспозиции единственного в РФ музея истории трактора, расположенного в Чебоксарах, пройдет в Минске с 28 по 30 мая, мероприятие приурочено к 75-летию Минского тракторного завода, сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"28-30 мая в столице Беларуси пройдет выставка чебоксарского Научно-технического музея истории трактора "Эволюция тяговой силы". Таким необычным способом российские музейщики и тракторостроители поздравят с 75-й годовщиной Минский тракторный завод", - отмечается в сообщении.

На выставке, которая пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса "Чижовка-Арена", будет представлен 21 раритетный трактор, в том числе выпускавшийся на заводе Генри Форда Fordson F, немецкий трактор Porsche 111, австрийский Warchalowski, американские John Deere А и McCormick-Deering W12, первый советский малогабаритный трактор ХТЗ-7 и другие.

Также в рамках мероприятия выступит коллектив девушек-трактористок "Бригада имени Паши Ангелиной", действующий при музее, Чувашский государственный фольклорно-эстрадный ансамбль "Сявал" и студия современного танца "Фантом".

Приглашение посетить Белоруссию музей получил во время прямого телемоста в рамках Дней культуры Чувашии в иностранных государствах в декабре 2020 года. Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании между ОАО "Минский тракторный завод" и Научно-техническим музеем истории трактора.