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Захарова: РФ возмущена осквернением памятника российскому консулу в Северной Македонии

Официальный представитель МИД считает, что этот акт вандализма является осквернением общей истории двух стран

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия возмущена актом вандализма в отношении памятника российскому императорскому консулу Александру Ростовскому в северомакедонском городе Битола. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Памятник был установлен в 2003 году по инициативе жителей Битолы к 100-летию трагической гибели консула, - сказала она. - Разделяем возмущение северомакедонской общественности и рассчитываем, что власти разберутся в случившимся, а виновные понесут заслуженное наказание".

По словам Захаровой, акт вандализма, имевший место 24 мая, является осквернением общей истории двух стран.

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Северная МакедонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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