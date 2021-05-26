Минпросвещения обсуждает включение блогинга в программы педвузов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Вопрос включения блогинга в образовательные программы педагогических вузов обсуждается, заявил в среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на встрече со школьниками, студентами и педагогами, проходящей в Нижнем Новгороде в рамках перезапуска работы Российского общества "Знание".

"Что касается блогинга и программ в педагогических университетах, да, действительно, мы этот запрос обсуждаем. Не могу сказать, что есть какое-то окончательное решение. Я вообще сторонник очень аккуратных решений в системе образования", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос одного из участников о включении блогинга в образовательные программы педвузов.

Министр добавил, что сегодня порядка 90% школьников "находятся в интернете, социальных сетях, и тема блогинга актуальная". По словам Кравцова, "блогеры рассказывают различные истории, вовлекают в свою жизнь молодых ребят". "Хорошо это или плохо? Другой вопрос. Важно, чтобы действительно формировались те ценности, которые будут позитивно влиять на школьников. <…> Очень важно, что говорит блогер, если это для школьников", - добавил Кравцов.

Министр напомнил о программе по подготовке советников директоров школ по воспитанию, которая сегодня реализуется в России. "В том числе мы элементы блогинга рассказывали и советникам директоров школ по воспитанию, потому что это та реальность, которая есть. Мы должны использовать ее в благих целях", - сказал Кравцов.