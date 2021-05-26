Лавров 9 июня примет участие во встрече группы "Россия - Исламский мир"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июня примет участие во встрече Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с главами аккредитованных в Москве дипломатических представительств государств - членов Организации исламского сотрудничества. Председатель группы - президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - сказала она.

"Члены группы поделятся информацией о проведенных со времени предыдущей встречи с послами стран указанного объединения на форумах, конференциях, фестивалях, работе с бизнес-сообществом, журналистами, духовенством, молодежью, общей целью которых является развитие взаимодействия в различных сферах между Российской Федерацией и государствами - членами Организации исламского сотрудничества", - добавила дипломат.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.