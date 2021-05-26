Важна каждая мелочь: как избавиться от накопившихся монет

К началу 2021 года по России ходило более 69 млрд монет различного достоинства. Изрядная их часть давно осела и продолжает оседать в копилках граждан, которые зачастую не знают, что с ними делать, но и в оборот возвращают неохотно. В 2020 году из обращения в кассы Банка России вернулось всего 46% общего количества выданных монет. Годом раньше этот показатель составлял 63%.

Объясняем, как избавиться от накопившейся мелочи и возможно ли это сделать без потери времени и части денег.