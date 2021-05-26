Важна каждая мелочь: как избавиться от накопившихся монет

К началу 2021 года по России ходило более 69 млрд монет различного достоинства. Изрядная их часть давно осела и продолжает оседать в копилках граждан, которые зачастую не знают, что с ними делать, но и в оборот возвращают неохотно. В 2020 году из обращения в кассы Банка России вернулось всего 46% общего количества выданных монет. Годом раньше этот показатель составлял 63%.
Объясняем, как избавиться от накопившейся мелочи и возможно ли это сделать без потери времени и части денег.
Потратить в магазине
Это наиболее очевидный вариант решения проблемы. Монеты — такое же платежное средство, как и бумажные купюры и, следовательно, должны приниматься во всех торговых точках и по всем видам платежей. Это требование статьи 30 закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Плюс: никаких комиссий и дисконтов. Монеты принимаются строго по номиналу.
Минус: чисто эмоциональный — не у каждого хватит выдержки хладнокровно перенести недовольные лица кассиров в магазинах, вынужденных пересчитывать кучу мелочи. А заодно выслушать комментарии стоящих в очереди других покупателей.
Обменять в банке на банкноты
Банки, как и магазины, обязаны принимать у населения любые денежные знаки (при условии, что они подлинные, разумеется). Однако чаще всего они неохотно идут на это, устанавливая различные заградительные условия: плату за пересчет и сортировку, минимальное и максимальное количество монет. Прежде чем отправляться менять мелочь, лучше позвонить в конкретное отделение и уточнить условия приема. Также при походе важно не забыть паспорт.
Плюс: мешок мелочи будет обменян на легкие и удобные купюры.
Минус: монеты принимаются не во всех отделениях банков. А комиссии, взимаемые банками, могут доходить до 10% от сданной суммы.
Положить на счет
Снова надо будет взаимодействовать с банком. Но в отличие от обмена монет на банкноты, отказать в зачислении денег во вклад или на текущий счет банк не имеет права. Также он не должен брать за это комиссию, согласно все той же статье 30 закона "О Центральном банке".
Плюс: вся сумма будет зачислена на счет.
Минус: банк может потребовать предварительно рассортировать монеты по номиналу.
Сдать в специальный монетоприемник
В крупных торговых центрах нередко можно увидеть специальные аппараты, принимающие монеты. В них можно ссыпать сразу всю мелочь — приемник сам рассортирует ее по номиналу. Принятую аппаратом сумму можно будет зачислить на карту или мобильный телефон, наличные он не выдает.
Плюс: можно избавиться сразу от большого объема мелочи.
Минус: огромная комиссия (от 11,9 до 19,9% от внесенной суммы). Кстати, Банк России анонсировал свой пилотный проект по сбору монет через терминалы с минимальной комиссией или вообще без нее. Запуск ожидается в 2022 году.
Предложить коллекционерам
На просторах интернета можно найти немало предложений о покупке или продаже монет различного достоинства. Особенным спросом пользуются некоторые номиналы, отчеканенные в конце 90-х — начале 2000-х годов. В зависимости от редкости их цена колеблется от нескольких десятков рублей до сотен тысяч. Хотя такие монеты, конечно, неописуемая редкость.
Плюс: монету можно продать в несколько раз дороже ее номинала.
Минус: по-настоящему дорогие монеты встречаются крайне редко, а прибыль в 200–300 рублей может оказаться слабой компенсацией времени, потраченного на общение с нумизматами.
Что делать с иностранной мелочью?
По большому счету ничего с ней сделать нельзя. Поскольку на территории России иностранная валюта не считается платежным средством, то и обязанности принимать ее от населения у банков нет. Остается дождаться поездки за границу или предложить ее коллекционерам.
Плюс: иностранной мелочи обычно скапливается во много раз меньше, чем отечественной.
Минус: в России ее потратить негде.
Если организация отказывается принимать монеты
Если принимать отказывается банк, можно пожаловаться в Банк России через интернет-приемную, мобильное приложение, по телефону или во время личного визита.
Если отказывается принимать магазин (или, например, театральная касса), следует обращаться в Роспотребнадзор.
В обоих случаях отказникам грозит штраф, поэтому, скорее всего, они предпочтут не доводить дело до конфликта и принять мелочь.
Евгений Мазин