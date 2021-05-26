МИД РФ планирует в 2021 году восстановить 250 кладбищ и захоронений за границей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рассчитывает в этом году отремонтировать и восстановить 250 расположенных за рубежом кладбищ и захоронений советских солдат времен Второй мировой войны. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2021 году планируем отремонтировать и благоустроить более 250 кладбищ, участков кладбищ, братских могил и индивидуальных захоронений за рубежом и рассчитываем привести в надлежащий вид около 25 памятников, находящихся вне мест наблюдения", - сказала Захарова.

Она сообщила, что завершается третий этап ремонта мемориального советского кладбища в городе Лёйсден в Нидерландах. По словам дипломата, местные активисты хотят также создать там небольшой музей. Кроме того, Захарова рассказала о планах по установке памятника советским работникам принудительного труда в Люксембурге.

"Отдельно хотела бы вновь поблагодарить неравнодушных граждан в различных странах мира. Это и россияне, которые там проживают, наши соотечественники, граждане иностранных государств, которые являются волонтерами, просто неравнодушными людьми, которые активно предлагают помощь, содействуют этой работе. Примеров такой помощи, небезразличного отношения, содействия великое множество", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.