Верховный суд сообщил о праве россиян требовать компенсацию от курящих соседей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Страдающие от табачного дыма в жилых домах могут требовать компенсации морального вреда от курящих соседей. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, выступая в среду на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и программой ООН по окружающей среде, в которой принимают участие представители судов 25 государств.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд [России] разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - отметил Лебедев.

В целом, подчеркнул он, "суды учитывают правовую позицию о том, что граждане, здоровью которых причинен вред в результате негативного воздействия на окружающую среду, имеют право на компенсацию морального вреда". При этом размер возмещения [вреда от нарушения экологических требований] "может быть уменьшен судом только в отношении вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения и при условии, что причинение вреда не являлось умышленным".