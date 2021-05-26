Кравцов сообщил, что проведение ГВЭ для не поступающих в вузы является временной мерой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Проведение итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для школьников, которые не поступают в вузы, является временной мерой. Об этом сообщил журналистам в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своей рабочей поездки в Нижний Новгород.

Из-за пандемии в этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограничениями по здоровью и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вуз.

"Чтобы уменьшить количество школьников в пунктах [проведения экзамена], было принято решение в этом году для тех, кто не поступает в вузы, для получения аттестации проводить государственный выпускной экзамен. Поэтому в этом смысле это <…> временная мера", - сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что для проведения ГВЭ задействуют более 3 600 пунктов проведения экзамена по всей стране. Во всех пунктах будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.