Депутаты Поморья предложили указывать место рождения ребенка по месту жительства родителей

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли обращение в Госдуму с предложением указывать по желанию местом рождения ребенка место проживания его родителей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты Архангельского областного собрания обратились в Государственную думу, вышли с законодательной инициативой внести изменения в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", что в случае проживания родителей в населенном пункте, численность которого не превышает 50 тыс. человек, то по их желанию вместо фактического места рождения ребенка может быть указано место жительства родителей", - сказали в пресс-службе.

В областное собрание поступают обращения от жителей региона, в которых говорится, что после закрытия в ряде муниципальных образований родильных отделений женщины едут на роды в крупные города области, преимущественно Архангельск и Котлас. Согласно федеральному законодательству, эти города и указываются в документах в качестве места рождения.

В итоге формально получается, что население городов растет, а в сельской местности и небольших городах снижается, хотя после родов родители с ребенком обычно возвращаются в свой населенный пункт. Кроме того, в облсобрании отмечают, что для жителей районов важно, чтобы ребенок был зарегистрирован на своей малой родине. "А для этого необходимо внести изменение в федеральный закон "Об актах гражданского состояния", - добавили в пресс-службе.