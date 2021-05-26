Чернышенко: ВШЭ показала большие успехи по математике в Шанхайском предметном рейтинге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вхождение Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга (ARWU) по математике является большим достижением и свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития. Об этом в среду со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера.

Рейтинг был подготовлен компанией Shanghai Ranking Consultancy и опубликован в среду на сайте организации.

"Это большое достижение, поскольку данный рейтинг известен строгостью критериев и практически независим от данных самих университетов. Вышка традиционно славится социально-экономическими и гуманитарными науками, но в последние годы она активно развивает естественно-научные и технические направления. Эти усилия принесли ожидаемые плоды, и теперь мы видим университет в топ-100 по математике, что свидетельствует о правильном выборе данной стратегии и достижениях команды вуза", - заявил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что ВШЭ находится на лидирующих позициях по своим предметным областям - всего она входит в восемь предметов Шанхайского рейтинга, при этом в пяти из них является единственным российским университетом.

"Другие наши вузы также продемонстрировали успехи - 19 российских университетов вошли в рейтинг, из них 13 вузов проекта "5-100". МИСиС вошел в топ-100 по металлургии, ИТМО в топ-100 предметной области "Автоматизация и управление", а также стал первым в России по науке и технологиям", - добавил Чернышенко.

МГУ и рейтинг

В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова ТАСС добавили, что МГУ возглавил представительство российских вузов в опубликованном предметном рейтинге, составители отметили академические достижения университета сразу в 12 предметных областях.

Комментируя показатели университета в новом Шанхайском предметном рейтинге вузов, ректор МГУ академик Виктор Садовничий заявил, что широкий спектр предметных областей и направлений подготовки, в которых присутствует Московский университет, в целом отражает научно-образовательную компетенцию университета и те усилия, которые коллектив вуза прилагает для приумножения его интеллектуальной мощи.

"Мы по-прежнему считаем, что одна из самых сильных сторон нашего университета - это классическое фундаментальное образование. То, что вуз представлен в рейтинге сразу в дюжине предметных областей, говорит и о разносторонности наших образовательных программ, и об умении выстраивать долгосрочную стратегию развития научно-образовательного потенциала в интересах студента и аспиранта", - приводит пресс-служба слова Садовничего.

В вузе уточнили, что лидирующими сферами активности отечественных университетов стали инженерно-технические науки (упоминаются в рейтинге 26 раз) и естественные науки (упоминаются 17 раз). Всего рейтинг оперирует 54 предметными областями в естественных, медицинских, социальных, инженерно-технических науках, а также в науках о жизни. В финальной части списка представлены более 1 800 университетов из 93 стран мира.

Составителем рейтинга является консалтинговое агентство ShanghaiRanking Consultancy, занимающееся исследованиями в сфере качества высшего образования. С 2009 года агентство официально публикует Академический рейтинг университетов мира, с 2017 года - Шанхайский предметный рейтинг университетов.