В Уфе открылся музей полярников имени уроженца города Валериана Альбанова

УФА, 26 мая. /ТАСС/. Музей полярников имени исследователя Арктики, уроженца города Уфы Валериана Альбанова открылся на улице Свердлова. Экспозиция музея посвящена освоению региона и выдающимся исследователям, сообщила в среду пресс-служба главы Башкирии.

"26 мая в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии открытия Музея полярников имени Валериана Альбанова - уроженца столицы республики, легендарного исследователя Арктики. Музей располагается в двухэтажной усадьбе купцов Соловьевых на улице Свердлова", - говорится в сообщении.

Экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон общей площадью более 300 кв м, они посвящены истории освоения Арктики, роли России в этом процессе, а также знаковым исследователям - полярникам. "Центральная музейная экспозиция демонстрирует карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов в Арктике и изменения климата. Огромную роль в получении и систематизации этих сведений сыграли исследования и наблюдения Валериана Альбанова. Его именем назван отдельный зал музея, в котором собрана информация о жизни и подвиге легендарного полярника", - добавили в пресс-службе.

С идеей создания музея и увековечивания имен легендарных полярных исследователей - уроженцев Башкортостана к главе республики в 2019 году обратился вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров. "Очень актуально и важно, что мы открываем этот музей в период, когда значение Арктики для нашей страны становится все более важным. В прошлом году была принята стратегия развития Арктики. Президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет развитию российской Арктики особое внимание. Это огромные усилия - исследования Арктики, разработка ресурсов, военная часть Арктики. Это Северный морской путь, который становится действительно важнейшей артерией, связывающей практически полмира. Мы с вами делаем большое государственное дело", - приводятся в сообщении слова Хабирова.

Альбанов родился в Уфе 26 мая 1882 года. После окончания училища дальнего плавания в Санкт-Петербурге он стал штурманом, позже принял участие в полярной экспедиции лейтенанта флота Георгия Брусилова на шхуне "Святая Анна". Это судно осенью 1912 года оказалось зажато льдами в Карском море и начала дрейфовать в северном направлении. В апреле 1914 г., когда шхуна находилась севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, отряд из 11 человек во главе со штурманом Альбановым отправился пешком в южном направлении. Лишь Альбанов и матрос Александр Конрад были спасены на мысе Флора экспедицией Георгия Седова, возвращавшейся в Архангельск на судне "Святой Фока" после зимовки. Судьба 13 членов экспедиции, оставшихся на борту "Святой Анны", после апреля 1914 г. неизвестна.

Дневники Альбанова легли в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана". По книге были сняты художественные фильмы, поставлен мюзикл "Норд-Ост".