Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин.

На экономическом совещании в режиме видеоконференции он отметил, что по этой теме высказываются разные точки зрения, в том числе о введении обязательной вакцинации применительно ко всему населению или для работников определенных специальностей, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей, например, представителей сферы торговли, общепита, транспорта, медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава государства. По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью", особенно люди старших возрастов.

Путин указал, что пандемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость главной задачи - "защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье граждан". Он отметил, что сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций, "впереди и сезон летних отпусков".

"Все это означает, что люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места. И в этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции, для чего необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. И самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу - это, безусловно, и об этом говорят специалисты не только в нашей стране, но и во всем мире, это широкая вакцинация", - сказал Путин.

Обращение к россиянам

Глава государства во время совещания обратился к гражданам России с просьбой активнее участвовать в массовой вакцинации. "Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия", - сказал он.

Путин подчеркнул, что специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, "но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни".

Президент призвал россиян доверять профессиональному мнению специалистов и ученых на этот счет, прислушиваться к ним. "Это, безусловно, как мы видим, напрямую связано, конечно, с ситуацией и в экономике, и в социальной сфере страны. Но это не главное. Это очень важно, но это не главное. Главное - здоровье. Прошу вас подумать именно об этом", - заключил он.

Глава государства не в первый раз призывает россиян вакцинироваться от ковида. Он отмечал, что российские препараты от нового заболевания "весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными". При этом Путин приводил слова европейских специалистов, которые по надежности сравнивали российские вакцины с автоматом Калашникова.

По данным, которые приводила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в РФ привиты одним или двумя компонентами вакцины уже более 24 млн человек.

Ранее Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России переболели новой коронавирусной инфекцией почти 4,8 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.