Новгородский областной суд отказал Галяминой в жалобе на решение об аресте

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Новгородский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой на решение Новгородского районного суда от 24 мая, согласно которому на нее наложен административный арест сроком на 7 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда в среду.

"Жалобу оставили без удовлетворения, оставили решение Новгородского районного суда без изменений. Исчислять срок ареста с 22 мая с 15:40", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник Новгородский районный суд назначил Галяминой 7 суток административного ареста за неповиновение полиции. Галямина была задержана 22 мая на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде, выходные дни до суда она провела в отделе полиции. В отношении нее было составлено два протокола: о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП РФ).

Как ТАСС сообщал ранее, за нарушение антиковидных мер Новгородский районный суд назначил Галяминой административный штраф в размере 10 тыс. рублей.