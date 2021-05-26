Казань стала вторым городом России, вошедшую в ассоциацию LUCI по городскому освещению

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Казань вступила в международную ассоциацию по вопросам городского освещения Lighting Urban Community International (LUCI), которая используют свет как инструмент для социального, культурного и экономического развития. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

До настоящего времени из всех российских городов только Москва была включена в LUCI. Став членом ассоциации, Казань сможет делиться мастерством в области наружного освещения с другими городами, так как целью проекта LUCI является объединение муниципалитетов со всего мира в международную сеть городов света, отмечают в мэрии Казани.

"Казань вступила в Ассоциацию LUCI (Lighting Urban Community International), которая является международной сетью городов по освещению. Решение о включении столицы Татарстана в состав организации было принято во время заседания ее исполнительного комитета", - сказали в мэрии.

Созданная в 2002 году по инициативе Лиона, сегодня LUCI является некоммерческой организацией, объединяющей более 70 городов-членов по всему миру, которые используют свет как инструмент социального, культурного и экономического развития. В состав организации также входят более 40 ассоциированных членов из светотехнической отрасли, проектных агентств и научно-исследовательских институтов.