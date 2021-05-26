Волгоградских медиков с отсутствием иммунитета к COVID-19 не будут допускать к работе

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Волгоградской области, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусу, не будут допускаться к работе из-за рисков заражения, сообщил в среду на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

"Мы сейчас для руководителей медицинских организаций определили правило и рекомендовали им не допускать к работе лиц, у которых отсутствует иммунитет. Обращу внимание - не допускать к работе. Не отстранять от работы, а не допускать к работе. Это не карательная мера, а поручение к работодателю, чтобы он убедил максимально всех своих сотрудников медорганизаций привиться и исключить риски. А они, по сути, многогранны", - сказал Алимов.

По словам зампредседателя комитета здравоохранения, в регионе от коронавируса с начала пандемии умер 51 медработник. На данный момент иммунитет к инфекции имеют около 24 тыс. медработников, это почти 50% от общего их числа.

"Мы пытаемся оградить медперсонал от возможности заражения, а тех, кто находится в стационаре на лечении, - от того, чтоб их мог кто-то заразить. Эти меры абсолютно обоснованы, поддержаны управлением Роспотребнадзора и направлены на создание здоровья медработников. Мы дорожим каждым специалистом с учетом их дефицита и их необходимости задействования на различных фронтах медицинской инфраструктуры", - добавил Алимов.

По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области с начала пандемии заболели 59 343 человека (плюс 94 человека за последние сутки). Умерло 1 274 человека (плюс 8 за последние сутки), выздоровели 56 602 заболевших (89 - за последние сутки).