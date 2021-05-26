Папа Римский поцеловал концлагерный номер бывшей узницы Освенцима

ВАТИКАН, 26 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поцеловал номер, вытатуированный на руке бывшей узницы концлагеря в Освенциме. Эпизод произошел в среду в ходе коллективной аудиенции, на которой присутствовала бывшая узница нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 80-летняя Лидия Максимович.

На кадрах, размещенных на портале "Ватиканские новости", видно, как понтифик обменялся несколькими словами с женщиной, которая подняла рукав рубашки и показала номер. Франциск наклонился и поцеловал место с татуировкой, женщина его обняла.

Лидия Максимович, урожденная Бочарова, после освобождения концлагеря Красной Армией была удочерена польской семьей и прожила всю жизнь в Польше. В Освенцим она попала со своей родной матерью из Белоруссии в трехлетнем возрасте и подверглась опытам Йозефа Менгеле. Сразу после освобождения ей сказали, что ее родная мать не выжила, но спустя 17 лет Максимович нашла ее, пишет портал.

История узницы легла в основу документального фильма "Девочка, которая не умела ненавидеть", представленного в эти дни в Италии ассоциацией "Живая память" .