Эксперт: в Северной Осетии тема межнациональных отношений перестала быть в числе тревожных

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Вопросы межнациональных отношений в Северной Осетии перестали быть в числе тревожных, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин на форуме "Сообщество" во Владикавказе в среду.

"Если говорить о регионе, где мы находимся, - об Осетии, то надо сказать, что здесь вопросы межнациональных, межрелигиозных отношений перестали быть в числе особо тревожных вопросов", - сказал Зорин.

Он отметил, что также в целом по стране вопросы межнациональных отношений в рейтинге ВЦИОМ по самым беспокоящим вопросам находятся на 17 месте из 30. "Это результат нашей с вами работы, но это не должно нас успокаивать. Вы знаете, какие есть последствия, риски оставшихся конфликтных ситуаций. Нам есть над чем работать" - отметил он.

Первый в 2021 году форум "Сообщество" открылся в среду в Северной Осетии, его участниками станут более 600 человек из 30 субъектов страны. В течение двух дней форума участники обсудят вопросы преодоления последствий пандемии, обеспечения социального благополучия россиян, реализации и корректировки нацпроектов, общественного наблюдения за предстоящими выборами и другие.

Помимо дискуссионных обсуждений в форуме пройдут мастер-классы по созданию социального бизнеса. Также будут представлены социальные проекты, разработанные и реализуемые на территории республики.

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций (НКО) и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.