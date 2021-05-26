Ветер до 23 м/с и сильный дождь ожидаются в ряде регионов РФ в ближайшее время

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сильный дождь, град, гроза и ветер до 22-23 м/с ожидаются в ближайшую ночь в Омской области, Хакасии и Алтайском крае. Иркутскую, Амурскую, Кировскую области и Красноярский край ожидают ночные заморозки в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшую ночь в Омской области [ожидаются] дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с, в Томской области [будет] аналогичная ситуация. В Алтайском крае будет дождь, а 28 мая он станет сильным - с грозой и ветром до 23 м/с. В Хакасии то же самое - ветер до 22 м/с с сильным дождем", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, в ряде регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки. "В Иркутской области [будут] заморозки до 5 градусов, в Амурской области - до минус 2 градусов. В центральных районах Красноярского края тоже [ожидаются] заморозки до минус 2 градусов", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что заморозки до 3 градусов также придут в Карелию с 27 по 31 мая. 27 и 28 мая понижение температуры до 1 градуса мороза также прогнозируется в Кировской области.