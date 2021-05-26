Эрмитаж открыл выставку об Александре Невском и восприятии его образа потомками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в среду в Зимнем дворце выставку, посвященную 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщил на церемонии ее открытия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, одной из ключевых тем выставки стала история серебряного надгробия, изготовленного в XVIII веке для хранения мощей Александра Невского.

В выставке отражено, как менялось восприятие образа Александра Невского на протяжении веков, а также в чем воплощалось почитание князя потомками.

"Очень важно было собрать и показать все документы, которые связаны с главным "хитом" этой выставки - надгробием Александра Невского, показать архивные материалы, которые впервые публикуются, и самое главное - рассказать о той грандиозной работе по реставрации надгробия, которую уже несколько лет ведут эрмитажные реставраторы и будут вести с применением новейших технологий", - сказал Пиотровский.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского, изготовленная в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны, попала в Государственный Эрмитаж в XX веке. Музей забрал ее, чтобы спасти от уничтожения после того, как ее в 1920-е годы пытались отправить на переплавку. Для изготовления этого памятника было использовано около 1,5 тонны серебра. Чтобы сохранить реликвию, руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Взамен Эрмитаж отдал в переплавку часть дублетов серебряных монет.

Гробница представлена на выставке частично. От зрителей скрыта серебряная пирамида, которая находится в реставрации. Документы и фотографии, включенные в экспозицию, рассказывают об истории памятника и его особенностях.

В других разделах выставки представлены иконы и иные изображения Александра Невского. Интерпретация образа святого князя и государственного деятеля отражала систему ценностей определенного времени - в древности Александра Невского изображали в монашеских одеждах, а при Петре Первом и в дальнейшем его начали представлять как непобедимого полководца. Это нашло отражение и в наградах, созданных в его честь. Первое награждение орденом Святого Александра Невского состоялось в 1725 году, и эта награда существует до сих пор. Образцы орденов также включены в экспозицию.