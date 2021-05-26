Элджея могут лишить водительских прав за отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД остановили в Москве автомобиль с рэпером Элджеем за рулем, артист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, теперь ему грозит лишение водительских прав.

"В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, санкции этой статьи предусматривают штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.