Глава СПЧ призвал усилить агитацию вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал усилить пропаганду вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил ТАСС, комментируя идею выдавать премии привитым от коронавируса гражданам.

Мэр Москвы Сергея Собянин, обращаясь к предпринимателям в среду в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди своих сотрудников. При этом он подчеркнул, что это является социальной ответственностью предпринимателей и что от этого зависит состояние бизнеса. В свою очередь, один из бизнесменов рассказал на встрече, что прорабатывает возможность выдавать премии привитым сотрудникам.

"Что касается сотрудников, здесь все-таки нужна пропаганда, она должна быть усилена. В этой идее - поощрять сотрудников, по-моему, есть что-то неестественное, я не уверен, что нужно побуждать предпринимателей поощрять сотрудников за вакцинацию", - считает Фадеев.

"Я не понимаю, в какой форме они будут это делать? Премию выплачивать сотрудникам? Надо все-таки большее внимание уделять пропаганде [вакцинации]. Не надо выдумывать лишние сущности. Мне кажется, надо недоиспользованные резервы все вовлечь в эту работу", - добавил он.

При этом глава СПЧ сообщил, что после вакцинации зимой у него хорошее самочувствие. "Жалоб нет, чувствую себя отлично. Прививка как и у всех - были какие-то побочные эффекты совсем небольшие, но абсолютно никакой проблемы для себя я в этом не увидел, надеюсь, что и дальше все будет в порядке", - сказал он.