Все вузы России готовы провести приемную кампанию в установленные сроки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Все российские вузы готовы провести приемную кампанию в установленные сроки, подача документов начнется 20 июня, зачисление состоится 17 августа, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Все вузы, конечно, готовы к приемной кампании. Начнется 20 июня подача документов. Зачисление, это особенность этой приемной кампании, состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приемную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается", - заявил Фальков, отвечая на вопрос, готовы ли вузы к приемной кампании. Министр напомнил, что ранее абитуриенты могли подать не более чем пять заявлений в три вуза, в 2021 году они смогут подать до 10 заявлений в пять вузов.

По его словам, у абитуриентов будет четыре варианта для подачи документов. "Ты можешь прийти и очно сдать. Второе - можно классическим способом по почте. Третье - используя информационные системы вуза. Начиная с прошлого года мы также активно включаем вузы в работу по использованию суперсервиса "Поступи в вуз онлайн". Вот, собственно, четыре варианта. И два последних пользуются большой популярностью. Поэтому будет коронавирус, не будет коронавируса - будущее за удаленным форматом взаимодействия абитуриентов и университетов", - пояснил Фальков, уточнив, что последние три - четыре года абитуриенты пользуются именно удаленными форматами подачи документов.

Он также отметил, что порядка 92% студентов высших учебных заведений в настоящее время обучаются очно или в смешанном формате, остальные - дистанционно. "В целом по стране 92% студентов занимаются очно либо в смешанном формате. 8% студентов только дистанционно занимаются. 14% преподавателей полностью работают в дистанционном формате", - сообщил Фальков.

Ранее министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что учебный год в вузах России планируется начать в штатном режиме с 1 сентября. Он добавил, что абитуриенты смогут подать документы для поступления очно и дистанционно.

Прием документов вузами от абитуриентов начнется 20 июня и продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, должны пройти до 29 июля, 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения.