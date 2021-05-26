{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за нарушения антикоронавирусных мер закрыли четыре ресторана Burger King

Всего было проверено 27 ресторанов сети

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Четыре ресторана "Бургер Кинг" в Москве закрыли за нарушения противоэпидемических мер, по результатам проверки в отношении более 40 ресторанов KFC и Burger King из-за выявленных нарушений составлено 48 административных протоколов, сообщается в среду на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"При проведении управлением Роспотребнадзора по Москве за период с 17-26 мая 2021 года мониторинговых обследований 55 ресторанов KFC и 55 ресторанов Burger King с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, работало 46 предприятий общественного питания (27 ресторанов Burger King и 19 - ресторанов KFC)", - говорится в сообщении.

По фактам выявленных нарушений составлено 48 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Также за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено четыре протокола о временном запрете деятельности четырех ресторанов Burger King (на ул. Ленинская Слобода, Цветном бульваре, ул. Барклая, ул. Краснодарской). "Материалы направлены в районные суды, устранение нарушений в предприятиях общественного питания Burger King и KFC находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - сообщается на сайте.

В список основных нарушений, выявленных в ходе обследований, вошли: отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции; отсутствие соцразметки и контроля за ее соблюдением, отсутствие масок и перчаток у посетителей и сотрудников. Кроме того, ведомство выявило нарушение санитарных норм.

"В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции мониторинговые обследования объектов с массовым скоплением людей с целью профилактирования нарушений противоэпидемических мероприятий продолжатся", - отмечается на сайте.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Три амурских тигренка появились на свет в шотландском природном парке
Смотрители планируют впервые осмотреть и взвесить тигрят, а также определить их пол в ближайшие несколько недель
Читать полностью