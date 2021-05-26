Первый на Русском Севере каменный монастырь возродят в Вологодской области

ВОЛОГДА, 26 мая. /ТАСС/. Спас-Каменный монастырь, расположенный на острове посередине Кубенского озера в Вологодской области, который является одним из древнейших монастырей Русского Севера, будет восстановлен. Готовится проектно-сметная документация для воссоздания его главного Спасо-Преображенского храма, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В Спасо-Каменном бываю довольно часто, два-три раза в год, это место нашей силы, нашей истории, яркая точка на карте Вологодской области, первый каменный монастырь. Приезжая туда, оказываю посильную помощь в его восстановлении, реконструкции. Постоянно общаюсь с Министерством культуры РФ о выделении дополнительных федеральных средств на реконструкцию колокольни, строительство трапезной, на подготовку документации на возведение Спасо-Преображенского собора, который был разрушен в 1935 году <…>. Мы готовим проектно-сметную документацию, начнем постепенно возрождать исторический облик Спас-Каменного монастыря", - рассказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".

Летом на остров можно добраться на катере, организованы частные перевозки туристов, паломников. Зимой транспортировка осуществляется на снегоходах, туры организованы частными компаниями. Устойчивого сообщения с островом нет. "Подумаем, поговорим с отцом Дионисием, если он позволит нам организовать туда регулярное транспортное сообщение, тогда сообщим", - сказал Кувшинников.

Ранее он рассказал на своей странице в соцсети, как идет восстановление монастыря, который является объектом культурного наследия федерального значения. "Игумен Спасо-Каменного монастыря Дионисий рассказывает: восстановление храма началось еще в 1990-е годы. Инициатором стал Александр Николаевич Плигин. Он привлек волонтеров, школьников, студентов и просто неравнодушных людей. Сам же жил и работал в монастыре. После его смерти работу продолжила вдова Надежда Александровна. С 2006 года в монастыре началась реставрация по федеральной программе "Культура России", - написал Кувшинников.

За четыре года восстановлена колокольня. С 2011 по 2015 год шли работы в трапезной. Позже начался ремонт в братском корпусе. Основные работы уже закончились, осталась отделка. За последние годы были разобраны завалы Спасо-Преображенского собора. Сейчас создается проект его восстановления, сообщил губернатор.

О монастыре

Cпас-Каменный - первый каменный монастырь на Русском Севере, расположен в центре Кубенского озера на небольшом острове размером 120 на 70 мМон. Для защиты берегов от разрушения монахи обложили остров со всех сторон камнями, укрепили деревянными срубом и сваями. Остров состоит из камня, поэтому и называется каменным, а монастырь назван по имени главного храма, возведенного во имя Преображения Спасателя.

Датой основания считается 19 августа 1260 года, когда, по преданию, здесь были вынесены на берег попавшие в бурю суда белозерского князя Глеба Васильковича. Молясь о спасении, князь дал обет основать обитель и впоследствии сделал это. Монастырь существовал под особым покровительством белозерских князей, затем о нем узнали и московские князья. Постройки сначала были деревянными, после разрушительного пожара в 1471-1481 годах в центре острова возвели первое каменное сооружение на всем Русском Севере - Спасо-Преображенский собор. Камень для него доставляли из тверского города Старица, кирпич - из Твери. Монастырь пережил несколько периодов расцвета и упадка, пожары, пока в 1925 году не был закрыт большевиками, они пытались организовать в нем колонию для малолетних. Главный храм взорвали, по одной из версий, для стройки дома культуры, но груда кирпича так и осталась лежать на острове до наших времен. В период Великой Отечественной войны на территории монастыря действовал пункт по приему и переработке рыбы. Восстанавливать монастырь начали в 1991 году, в 2006 году в нем возрождена монашеская жизнь.