Калининградские власти рассмотрят рекомендацию Роспотребнадзора о запрете концертов

ТАСС, 26 мая. Региональный оперативный штаб Калининградской области в ближайшее время рассмотрит рекомендацию управления Роспотребнадзора по области о полном запрете концертов и спектаклей на две недели для сдерживания пандемии коронавируса. На данный момент эти ограничения не введены, сообщил в среду министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"Массовые мероприятия у нас были ограничены и до этого, речь идет в основном о концертах и спектаклях, которые были ограничены исключительно по загрузке зала, не более 50%. И сейчас они еще не ограничены (не закрыты полностью - прим. ТАСС), это только рекомендация нашего регионального управления Роспотребнадзора. Оперативный штаб в ближайшее время рассмотрит эти рекомендации, и если будет принято такое решение, то да, на две недели мы опять вернемся к такому формату, когда спектакли и концерты у нас проводиться не будут", - сказал Ермак в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в среду управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло в региональное правительство предложение ввести запрет на все массовые мероприятия на две недели, чтобы достигнуть стабилизации показателей заболевания и улучшения эпидемической ситуации.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что сейчас в регионе ежедневно фиксируется 50-65 новых случаев заражения коронавирусом. Это выше среднероссийского уровня, по данному показателю регион находится на 20-м месте среди субъектов РФ и в тройке субъектов по Северо-Западному федеральному округу, поэтому "надо продолжать весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий".

В области к настоящему времени полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами прошли 86 тыс. 629 человек. Коллективный иммунитет среди взрослого населения составляет 15%. Еще 110 тыс. 317 жителей области привиты первым компонентом вакцины, через 21 день они закончат вакцинацию, и коллективный иммунитет в регионе вырастет до 28%. Однако этого недостаточно, чтобы говорить о защитном коллективном иммунитете, который должен составлять не менее 60% от населения, отметила Бабура. Если в начале вакцинации отмечалась неравномерность поставок вакцины в регион, то сейчас, по мнению Бабуры, роль играет недостаточная активность жителей.

На 26 мая в области выявлен 33 301 случай заражения вирусом. Вылечились 32 207 пациентов, умерли 520 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 403. До 31 мая действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.