Май 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым влажным за всю историю наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Май этого года в Петербурге стал рекордным по количеству осадков за 140 лет инструментальных метеонаблюдений. Об этом ТАСС сообщил в среду главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодня днем в Санкт-Петербурге выпало 9 мм дождя. Количество осадков в мае в городе достигло 131,2 мм. В настоящее время уже побит рекорд 2003 года, когда сумма осадков за май составляла 127,2 мм. Поэтому уже сегодня можно говорить о самом влажном мае в Санкт-Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений (141 год)", - сказал Колесов.

По приведенным им данным, количество выпавших в этом месяце осадков уже достигло 345% от нормы. Вместе с тем в четверг также ожидаются кратковременные дожди, поэтому общее количество осадков за последний месяц весны в этом году будет еще больше, добавил он.