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Палестино-израильский конфликт
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В Каире сел спецборт МЧС для вывоза граждан РФ, покинувших сектор Газа

Всего самолет вернет в Россию 64 человека

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России в среду вечером совершил посадку в аэропорту Каира, откуда заберет на Родину 64 граждан РФ, покинувших сектор Газа из-за вооруженного конфликта Палестины и Израиля.

Около 21:00 по местному времени (22:00 мск) самолет Ил-76 МЧС совершил посадку в Каире. Желающие покинуть Газу уже ожидают в аэропорту - все 64 человека.

Ранее российское посольство в Каире сообщало, что 64 гражданина России и стран СНГ будут эвакуированы в среду из сектора Газа в РФ через Египет. Ранее они прибыли в Египет через погранпереход "Рафах", после чего сели в автобусы.

20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.

Теги
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
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